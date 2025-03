Qué dijo la denunciante de Fernando Espinoza tras la elevación del caso a juicio oral

En diálogo con La Nación +, la denunciante afirmó: “Casi que me estaba rindiendo. A veces parece que la justicia divina actúa junto con el Poder Judicial argentino en su conjunto. No me esperaba esta noticia. Esperaba más ataques de Espinoza y el kirchnerismo, que hasta ayer a la mañana me hacían llegar mensajes. No me esperaba este desenlace”.