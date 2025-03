Fernando Espinoza irá a juicio oral acusado de abuso sexual de una secretaria privada

Luego de aquella noche le siguieron “recomendaciones” de su ex pareja y del ex intendente para adecuar su conducta. “Tenés los días contados”, le habría dicho Espinoza en su despacho. En mayo de este año, fue procesado por la jueza de primera instancia María Fabiana Galetti, quien además le prohibió el contacto con su ex secretaria y dispuso un embargo sobre sus bienes de $1.500.000.