Scaloni respondió sin munición pesada a las provocativas declaraciones de los brasileños

Hace 20 años que la Selección no le gana a Brasil como local en las Eliminatorias. Ante la consulta, respondió: “Alguna vez se va a romper, esperemos que mañana, y sino no pasa nada. Es una estadística. He jugado este partido como jugador. Es lindo para jugar. Éramos leones adentro de la cancha, con recuerdos positivos y otros negativos, pero espero que la gente disfrute mañana y salga todo bien”, anheló.