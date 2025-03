Paliza, medidas por racismo, "una final de campeonato", Brasil-Argentina se jugará con intensidad

"Les vamos a dar una paliza", lanzó Raphinha. "Sin duda, les daremos una paliza en el campo y fuera si hace falta", declaró infelizmente en una entrevista que le realizaba el ex jugador, Romario. Para el capitán de Brasil, uno de los pendientes de la Selección es cortar la racha negativa del equipo, que lleva 16 años sin ganar en tierras argentinas. "Como una final de campeonato", así, calificó Marcos Aoás Corrêa, conocido como "Marquinhos", al partido que corresponde a la fase regular de las Eliminatorias mundialistas. "Ahora nos toca ganar, ya hace tiempo que no ganamos. No será fácil, nada está dado en el campo. Tendremos que luchar, estar en nuestro mejor nivel técnico, físico y mental también", reconoció "Marquinhos".