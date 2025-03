Juan Carlos de Pablo analizó la salida del cepo cambiario y la política económica del gobierno de Javier Milei

Con respecto al cepo cambiario, De Pablo aseguró que la salida de las restricciones "no será traumática". “El Gobierno apunta a una normalización cambiaria y, en mi opinión, tiene que ir a flotación. Hay que dejar de hablar de bandas porque si no sonamos. El tipo de cambio tiene que ser el que tenga que ser. No hagamos aritmética ni la regla de tres. Siempre va a haber fenómenos reales que expliquen que el tipo de cambio sea el que tenga que ser”. señaló.