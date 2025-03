¿Mito o realidad? Cuáles son las formas de bajar la fiebre y cuáles no deben practicarse

La tradición dice que ducharse con agua fría cuando se tiene fiebre es una de las prácticas más difundidas desde hace años. En el campo médico, algunos especialistas recomiendan esta medida y otros no lo hacen. Lo cierto es que, si la temperatura no implica un riesgo para la integridad física, los pacientes pueden bañarse, pero no con agua fría o caliente, sino con agua tibia.