Pablo Yedlin criticó a Jaldo: “creen que la sumisión los va a salvar”

Ayudar a Tucumán

Ante esta situación, el Gobernador cuestionó en las últimas horas la conducta de los dirigentes peronistas al asegurar que “hay diputados que todavía no sintonizan y llevan varios años en la Cámara, y todavía no saben para qué están”. “Ahora, si ellos creen que están para decir ‘no’ durante cuatro años, la verdad que ese no es el camino. Hay que llegar para ayudar a Tucumán, decir ‘sí’ a lo que haya que decir ‘sí’ y decir ‘no’ a lo que haya que decir ‘no’. Esto es lo que está haciendo el Bloque Independencia y gracias a ellos se firmó la posesión del Procrear II, se licitó el acueducto de Vipos y se retoma la obra de la doble terna de El Bracho - Villa Quinteros”, comparó el mandatario.