Milei y el caso de un Presidente guardado por un rato tan solo para tomar envión

Más allá de este bombón que le cayó servido, ¿cuánto le durará el repliegue al Presidente? Como político, él no se puede permitir dar el brazo a torcer para que no se note liviandad, pero en estos últimos días, en que se le han notado preocupaciones a todo el gobierno, se ha guardado convenientemente para sus estándares. Su personalidad no es la de ser alguien apichonado, precisamente, sino todo lo contrario, pero esta vez ha tenido que atajar varios penales simultáneos: muchos le llegaron desde el equipo contrario, otros le vinieron desde la cruda realidad y los peores, los más esquinados, fueron papelones de su propia tropa.