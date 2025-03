Jaldo desafió a los “disidentes” a ir a internas en el PJ

Rama “disidente”

El mensaje del titular del Poder Ejecutivo tuvo como destinatario al incipiente armado no jaldista que se gesta con referentes como el diputado Pablo Yedlin y los legisladores Javier Noguera y Gabriel Yedlin, y del que también formaría parte el senador y ex gobernador Juan Manzur, pero no se muestra públicamente. Estos compañeros, incluso, ya realizaron actos y ratificaron su intención de competir con una lista de candidatos a diputado “antimileísta”.