Catalán agradeció el acompañamiento de Jaldo, pero marcó diferencias

El alejamiento de Bussi

Consultado por las declaraciones del legislador Ricardo Bussi, quien aseguró que el presidente Javier Milei “le soltó la mano”, Catalán deslizó que en el partido no pretenden “discutir temas de coyuntura personalistas con los distintos actores políticos de Tucumán” porque hacerlo implicaría distraerse del objetivo y “la gente está muy cansada de eso”. “A muchos que viven hace mucho de la política y están cómodos con el actual sistema, los vamos a incomodar, sin dudas, y nos pone contentos”. Seguidamente, lanzó una crítica al partido del expresidente Mauricio Macri y dejó una advertencia a quienes deseen sumarse a La Libertad Avanza: “Ellos se creían mejor que el resto y les impidió generar una fuerza potente. Nosotros no nos creemos mejor que nadie, no nos mueve la soberbia ni la ambición, pero sí una responsabilidad que somos conscientes que nos toca liderar este proceso. Si no tienen prontuarios y coincidimos que hay que anteponer los intereses de Tucumán por sobre los partidarios, serán bienvenidos”.