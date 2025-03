Orquesta estable: un concierto con piezas compuestas por mujeres

- Pasó con muchas compositoras que comenzaron a estudiar la carrera musical a través de figuras familiares en la casa que estudiaban sus hermanos o familiares y aprovecharon esa enseñanza y de ahí cuando se desplegó el talento, pues algunas tuvieron la oportunidad de tener un acompañamiento familiar. Es el caso de Cécile Chaminade es el caso de Emily Mayer es el caso también de Amy Bish y por supuesto de otras compositoras. Muchas tuvieron que hacer valer sus obras a través de nombres creados que eran de varón, porque si no las editoriales no recogían sus propias obras. Ha pasado un largo tiempo hasta encontrar estas partituras, muchas estuvieron durante mucho tiempo manuscritas sin tener la suerte de que fueran editadas por una editorial importante. Así que creo que lo más importante en esta distinción de la mujer compositora y la mujer directora es simplemente el reconocimiento en el tiempo a la capacidad de poder también hacer esta actividad artística que antes en la sociedad no estaba permitida.