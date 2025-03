Diez mujeres que cambiaron el mundo y dejaron un ejemplo que ilumina el presente

En el invierno de 1911, la activista rescató a 120 niños de la violencia de las huelgas de hilanderías que se llevaban a cabo en Massachusetts, ya que el Gobierno estatal había convocado a las Fuerzas Armadas para evitar que los más de 25.000 trabajadores se organizaran, de los cuales la mitad eran mujeres. Luego, trabajó como enfermera visitante en el Lower East Side, donde atendía principalmente a mujeres judías e inmigrantes. Le tocó ver a veces hasta 50 mujeres haciendo fila para practicarse abortos porque no tenían dinero ni sabían qué eran los anticonceptivos. También tuvo que atender a mujeres gravemente enfermas por intentar abortos caseros al no poder pagar uno. Esto fue crucial para su vida y el fortalecimiento de su militancia. A finales de 1912, escribió para el diario The Call un artículo llamado “What every girl should know” ("Lo que toda joven debe saber"), en el que detallaba cómo se desarrolla el cuerpo de la mujer desde la pubertad a la adultez, y cómo funciona la sexualidad y la reproducción en las mujeres. El artículo fue censurado de igual manera por la Oficina de Correos de los Estados Unidos, al considerar que las palabras “sífilis” y “gonorrea” eran obscenas.