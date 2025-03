"El trabajo y la dignidad nos va a sacar de este mal momento", la frase que ilusiona a Atlético Tucumán

A pesar de la agenda apretada (debía llevar a su madre al aeropuerto para que regrese a Buenos Aires) se tomó un tiempo para analizar el presente del “Decano” que anoche sufrió su cuarta derrota consecutiva tras caer 2-1 con Vélez. “Las pulsaciones siguen en las nubes”, confesó. “Llegué a casa a la una de la mañana y me quedé como hasta las 3 mirando los resúmenes, las situaciones del partido”, dijo. A pesar de que el equipo mostró una mejor versión- según su punto de vista-, el resultado volvió a ser adverso. “Los merecimientos no suman puntos, pero vi un esfuerzo de los jugadores. Me gustó la manera en la que salieron a jugar. Veníamos de recibir goles en los primeros minutos y eso te tira todo el planteo al tacho. Ayer no pasó, pero nos empataron rápido y otra vez no pudimos sostener la ventaja”, señaló el DT.