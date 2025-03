El detalle oculto en la serie Adolescencia que dejó a todos sin palabras

Según detalló el medio The Mirror, en el último capítulo de la serie, donde Jamie finalmente admite el asesinato de su compañera de colegio, se escucha una emotiva versión del tema musical “Trough the eyes of child” (A través de los ojos de un niño, en castellano) de Aurora donde se escucha, por primera vez, la voz de Katie, interpretada por la actriz Emilia Holliday.