Unión por la Patria envió un comunicado al FMI por el DNU de Milei: "Contradice nuestra Constitución"

De este modo, aseguraron que no reconocerán el acuerdo entre el ente financiero en caso de que se concrete: "En virtud de ello, queremos señalar que, de continuar por este camino, que no respeta la legalidad vigente, nuestra fuerza política que tiene una importante representación otorgada por el pueblo argentino, tanto en la H. Cámara de Diputados como en el H. Senado de la Nación, no reconocerá este acuerdo, ni esta deuda, ni los compromisos contraídos, por violar nuestra Constitución Nacional y las leyes vigentes".