Incidentes en el Congreso: Patricia Bullrich cargó contra Jorge Macri y Victoria Villarruel

Por último, cargó contra los dichos de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien dijo que la movilización fue un “ejercicio de la democracia”. “Me parece una declaración de alguien que no toma conciencia de lo que pasó el otro día. Lo que pasó el otro día no es una igualación. Uno no puede igualar a los delincuentes patoteros que fueron a romper todo con las fuerzas de seguridad. Si bien ella se solidariza con los federales, tiene que ser más explícita. Eso no fue una demostración de la democracia. Fue una verdadera alteración del orden público y democrático. Es totalmente distinto a una manifestación común y corriente”, insistió.