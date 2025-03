Jorge Macri, sobre los incidentes fuera del Congreso: “No veo al peronismo o al kirchnerismo detrás de esto”

A diferencia de la que plantea los principales referentes de la Nación, Macri desestimó que el peronismo o el kirchnerismo estén detrás de la organización de la protesta que derivó en serios disturbios. “Nosotros tuvimos que dar discusiones en la calle, varias desde que yo asumí, de grupos que vienen a sembrar el caos, pero no son espacios democráticos grandes, no veo al kirchnerismo o al peronismo, o a otros espacios democráticos detrás de esto. Me parece que son expresiones más anarquistas”, afirmó.