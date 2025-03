Pronóstico y advertencia de "The Wall Street Journal": "El milagro del mercado argentino, en suspenso"

Reformas estructurales y el futuro

El futuro económico de Argentina dependerá no solo de los avances en las negociaciones con el FMI, sino también de la capacidad del gobierno libertario para implementar reformas estructurales que aseguren la estabilidad fiscal y el crecimiento sostenible. Según "The Wall Street Journal", las reformas necesarias son clave para consolidar los avances y superar los desafíos a largo plazo. "El futuro económico de Argentina dependerá no solo del nuevo acuerdo con el FMI, sino también de la capacidad del gobierno para implementar reformas estructurales que consoliden la estabilidad fiscal y el crecimiento sostenible", afirma el artículo.