Duro mensaje de Cristina Kirchner a Javier Milei: "Mandás a apalear viejos y fusilar a un fotógrafo"

Además, la ex presidenta no dejó de apuntar contra los ministros del gobierno de Milei, destacando el pasado político de Patricia Bullrich, a quien calificó de "ex montonera, ex menemista, ex cavallista, ex delarruista, ex macrista", y la cuestionó por formar parte de un gobierno que se presenta como "anti-casta política". Cristina ironizó sobre la contradicción de Milei al hablar de la "casta política" mientras rodeado de figuras con un historial político tan diverso.