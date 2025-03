Pros y contras del decreto por el acuerdo con el FMI

Ahora, salvo el para qué y algunas condiciones sobre los plazos de devolución (bastante holgados) el DNU no da muchos detalles y eso es una falla. Todo acuerdo con el FMI contiene condiciones, si bien mucho más flexibles que antes de la crisis de 2001, pero el decreto no las menciona. ¿Está el Fondo conforme con el rumbo general de la economía y no pide nada adicional? ¿Alcanza con las facultades delegadas en la ley Bases? El gobierno argumenta en los considerandos del DNU que no corresponde que el Congreso apruebe eso y cita declaraciones de varios diputados durante el debate por el acuerdo del año 2022 cuando dijeron que al parlamento no le corresponde aprobar planes económicos. Sin embargo, están equivocados. Un plan económico se conforma de política fiscal, monetaria, regulatoria y más, y las decisiones al respecto son atribución del Congreso que a veces ejerce por leyes específicas y otras con el Presupuesto. En este caso en particular, además, variables típicas de los acuerdos como metas fiscales y monetarias o política cambiaria no sólo requieren herramientas dictadas por el Congreso sino que son parte de los costos del acuerdo y sirven para evaluarlo. No alcanza con resumir sus beneficios.