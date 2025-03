El gobierno de Milei elevó el presupuesto para la Inteligencia y recortó los recursos para Capital Humano

Sin embargo, este aumento no es el único que ha beneficiado al organismo de los espías, en particular. A lo largo de 2024, la Secretaría de Inteligencia, que maneja los fondos de la ex SIDE, destinó en promedio $3.300 millones mensuales al pago de sueldos. Este monto se incrementó durante la segunda mitad del año después de un rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), que proponía asignar $100.000 millones al mismo ente estatal.