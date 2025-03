Facundo Manes denunció a Santiago Caputo, asesor de Javier Milei, por amenazas coactivas

Fue entonces cuando Manes aseguró haber escuchado gritos desde un palco superior. Al volverse, reconoció a Santiago Caputo entre las personas que lo increpaban. El asesor presidencial habría proferido amenazas directas a Manes desde el balcón, diciendo: "¿No me escuchás? ¡Ya me vas a escuchar! ¡Ahora me vas a escuchar!". En ese momento, de acuerdo con el relato de Manes, Caputo habría proferido también la frase "te voy a hacer mierda", lo que aumentó la tensión del episodio.