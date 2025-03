Pilar Sordo, sobre el acoso en las escuelas: “La clave es fomentar el amor propio”

La psicóloga y escritora chilena Pilar Sordo habló sobre el caso de bullying que el humorista y actor Miguel Martín contó hace pocos días. “No lo conozco personalmente, pero me encantó su honestidad. Hay que tener mucho coraje para admitir que uno quiere pertenecer a la farándula. Me parece valiente reconocer ese deseo y entender que el éxito, en realidad, está determinado por factores internos y no por lo de afuera. Es una gran enseñanza para todos, porque, en el fondo, todos queremos pertenecer y ser queridos, el tema es dónde poder hacerlo”, opinó en una nota con LG PLAY.