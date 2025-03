Guía para padres: cómo actuar con los niños ante el bullying

Testimonio: “no hay que quedarse callado”

“Sufrí bullying en 2022, en un colegio de Tucumán. Mis compañeros me bajaron el pantalón en el baño. Cuando informé a los directivos, no hicieron absolutamente nada. Me sentí muy enojado y vulnerable al mismo tiempo. Mis padres decidieron cambiarme de colegio. En la nueva institución me sentí muy bien, porque mis compañeros son personas empáticas y respetuosas conmigo. Aquí aprendí lo que es sentirse bien dentro de un colegio. Mi consejo es: si sufrís bullying, no hay que quedarse callado porque siempre habrá alguien que te escuche, te crea y pueda brindarte su ayuda”.