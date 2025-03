La desgarradora confesión de Dalma Maradona sobre las últimas fotos de su padre en el juicio

Las hijas mayores de Maradona, Dalma y Giannina, están representadas por Fernando Burlando, a quien Dalma liberó de responsabilidad por la exhibición de las últimas fotos de Diego. "No fueron nuestros abogados, a quienes podríamos haberles dicho que preferíamos no verlas. Las mostró la fiscalía. Les pedimos que no lo hicieran, pero nos dijeron que tenían que hacer su trabajo", explicó la mayor de las Maradona.