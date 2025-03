Dimes y diretes: Noguera y Yedlin, con el apoyo de Massa

Bussi: “es difícil diferenciar entre Catalán y Jaldo”.- La interna entre el bussismo y un sector de la Libertad Avanza tuvo un nuevo capítulo ayer, cuando el legislador Ricardo Bussi cargó contra el vicejefe de Gabinete, Lisandro Catalán. “Somos el primer partido que ha confiado en Javier Milei. Tenemos plenas coincidencias con sus políticas de Gobierno, como el ajuste en la política y la presencia del Ejército en las calles. Ahora, también tenemos nuestras objeciones: no nos gustan los agravios y la designación de jueces por decreto o el acuerdo con el FMI mediante DNU. Se violenta la institucionalidad de esa manera y se desalientan inversiones”, expuso el titular de Fuerza Republicana. Y se refirió al plano electoral y el armado libertario en Tucumán. “Cualquier persona puede ser candidato en la medida que consiga los avales necesarios. Busquemos lo mejor para vencer al peronismo en la provincia, ellos van a ir con todo el aparato. La manera de frenarlos no es con un desconocido, hay que conocer las particularidades de Tucumán. Si pierde Juan Pérez, pierde Juan Pérez; pero si pierde Catalán, pierde Milei. Catalán es conocido sólo en el despacho de Jaldo. Es muy difícil diferenciar entre Catalán y Jaldo”, arremetió el ex senador nacional en los estudios de LG Play.