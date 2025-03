"No se avergüencen, pidan ayuda": Ernestina Pais cumple un año "limpia de todo"

En diálogo con Infobae, Pais contó cómo cambió su relación con su hijo. "Yo le daba vergüenza. Obviamente que él no me decía para no lastimarme", sentenció sobre su hijo Benicio. "Yo no llevaba gente a casa porque a la mañana yo te veía con el mate, todo bien, pero yo no sabía cuando volvía del colegio con qué me encontraba", le dijo una vez su hijo.