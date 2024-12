VIDEO. Ernestina Pais abrió su corazón y habló de su lucha contra la adicción al alcohol

En diálogo con Intrusos (América TV), la periodista afirmó: "En mi caso tiene que ver puntualmente con el consumo problemático de alcohol". "No es fácil, pero por suerte depende de uno, y me sorprende la agresividad de la gente cuando doy este tipo de notas. Hablo de las redes sociales, algo clásico que dicen es que hablaba de alcohol, pero en realidad consumía otra cosa. Pero no hay diferencia entre el alcohol y otras cosas, no es menos grave", agregó.