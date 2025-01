Ernestina Pais habló de su rehabilitación del alcoholismo: "Vuelvo a abrazar la vida"

"Estuve en un lugar que, no tengo nada en contra, pero es medio un hotel de lujo y eso no sirve. Sirven lugares estrictos, lugares en los que realmente no les importa si vos sos Chano", sentenció. En esta primera clínica de internación, Pais pasó un mes y decidió autoexternarse para partir a Uruguay a un nuevo espacio en el que pasó seis meses. "Te dicen: 'Claro. Vos tocaste fondo'. No. Siempre hay un fondo más abajo y tal vez el próximo fondo sea la muerte", dijo sobre la gravedad de su situación.