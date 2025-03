La serie "Drive to survive" hizo más grandes los negocios de la Fórmula 1

“Yo veo que la serie ‘Drive to Survive’ captó un público que hasta hace algunos años no existía en la Fórmula 1. Lo renovó. A los espectadores les gusta lo que ven: las intimidades que se cuentan, el guión que se arma, los dramas que se relatan, las polémicas. Yo la veo siempre, y me parece que reúne todo el espíritu que tiene hoy la categoría, en esencia, un show tremendo”.