"Facu" Cayata confirmó su gran momento con un claro triunfo en San Pedro de Colalao

Esta fue la segunda victoria en una clasificación general de Cayata. La primera la consiguió el 12 de marzo de 2023, también en la “Doble de Reartes”, por el inicio del certamen de rural bike de esa temporada. “Ganar en mi casa tiene un sabor especial. La gente me hace sentir su apoyo en forma permanente. En varios tramos de la carrera corearon mi nombren y eso realmente me emociona. Estoy feliz porque no es fácil ganar una general en el torneo Tucumano, que tiene un gran nivel. Esta vez hubo un gran ritmo de competencia desde el inicio y para poder triunfar tuve que esforzarse al máximo”, reveló el biker que hace cinco días cumplió una notable actuación al culminar tercero en Córdoba, donde triunfó Catriel Soto, dos veces representante olímpico para la Argentina en la especialidad cross country. “Fue una prueba de tres etapas y en la segunda quedé a solamente 17 segundos de Catriel. Fue algo impresionante”, contó.