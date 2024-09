Mountain bike: Darío Gasco y Luciano Gay festejaron en San Javier

Para Gay la victoria sirvió para cortar una mala racha, ya que en la Gran Vuelta a La Sala y en el Trasmontaña había sufrido problemas con su bicicleta. “Estoy muy contento. Corté una racha negativa. Me salió una carrera perfecta. Pude hacer una diferencia a los pocos metros de la largada y la mantuve hasta el final”, dijo el joven biker, que viene de cumplir dos temporadas en Europa. “En abril regresé de España, porque me caí y me fracturé la clavícula derecha. Me operé y ahora estoy muy bien. Recién volví a correr en julio y ganar esta prueba fue algo hermoso. Tal vez el próximo año vuelva a Europa, pero antes quiero seguir sumando experiencia aquí”, señaló Gay.