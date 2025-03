Milei apela a un DNU por el posible acuerdo con el FMI

¿Por qué el jefe de Estado apela al dictado del decreto? La explicación está en los aspectos legales: se necesita el rechazo concreto de ambas cámaras del Parlamento nacional para que un DNU no tenga vigencia plena. En los ámbitos legislativos y políticos no sorprendió la conducta de Milei. A principios de año, hubo amagues oficialistas de no pasar el acuerdo con el FMI por el Congreso, lo que desató una serie de críticas hacia la Rosada.