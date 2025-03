Cómo sigue la causa contra los ex jugadores de Vélez a un año de la denuncia por abuso sexual

Balance

Las partes realizaron un análisis del proceso durante el año transcurrido. Los querellantes Patricia Neme y Patricio Char, por su parte, cuestionaron la exposición y la revictimización que sufrió la denunciante. “A un año del proceso, vemos una vez más cómo el sistema judicial y la sociedad ponen el foco sobre la víctima y no sobre los agresores. Mi representada ha sido tratada como un objeto de prueba, analizada hasta el mínimo detalle para determinar si miente o exagera, mientras que los acusados, jugadores de fútbol de renombre, continúan con su vida como si nada hubiera pasado”, dijo Neme. “Es hora de que se entienda que la presunción de inocencia no debe convertirse en un privilegio para algunos y una condena anticipada para otros. La justicia no es justa si su impacto depende de la popularidad del acusado”, agregó Char.