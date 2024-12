La joven que denunció a los jugadores de Vélez rompió el silencio: “La Justicia, que debería ser mi refugio, falló en proteger mi intimidad”

“La sociedad debe saber que los abogados de Cufré y Osorio intentan voltear el procedimiento donde se encontró mi sangre. Esto sería lo mismo que no querer entregar el celular. Yo no quiero entregar mi celular porque quiero dejar un mensaje a todas las víctimas: no podemos tener un sistema machista. En mi celular no está el motivo de mi no rotundo a que me violen cuatro tipos en la habitación de un hotel. En mi celular no está la inocencia de nadie, y no hay evidencia que pueda romper toda la otra evidencia que existe en el expediente.”