Seleccionaron tres películas tucumanas en un concurso

Polo cultural

“Estos proyectos no sólo reflejan la calidad y creatividad del cine tucumano, sino que también refuerzan la posición de la provincia como uno de los polos culturales más importantes del país. Iniciativas como el ‘Raymundo Gleyzer’ y el respaldo del CAAT son clave para que el cine local siga creciendo y generando impacto a nivel nacional”, dice un comunicado de la asociación Tucumán Audiovisual. Y agrega: “en un contexto donde Argentina no está priorizando incentivos generosos para la cultura, es fundamental que estos estímulos continúen, ya que no solo fortalecen el sector audiovisual, sino que también dinamizan la economía local, generando empleo y oportunidades”.