Nunca combines la fruta y la avena de esta manera: el error que no debés cometer

No agregues esta fruta al cocer la avena

Ya sea que estés cocinando la avena en una cacerola o en el microondas, deberás evitar agregar la mayoría de las frutas al comienzo del proceso de cocción, indican desde el medio especializado en gastronomía, The Take Out. En su lugar, espera hasta que la avena haya terminado o esté casi lista. Esto es particularmente cierto para las frutas delicadas como las bayas frescas, ya que pierden fácilmente su forma cuando se exponen al calor.