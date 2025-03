Quién es Mikey Madison, la gran sorpresa de los Oscar

El nombre de Mikey Madison cobró mayor relevancia cuando en 2019 reapareció de la mano de uno de los más destacados directores del cine, Quentin Tarantino. Su participación en "Once upon a time in Hollywood" fue el desencadenante del posterior éxito de Madison, pues el propio director de "Anora" le agradeció a Tarantino el haberla descubierto.