Premios Oscar 2025: Anora se consagró como la Mejor Película

Mejor actor: Adrien Brody (The Brutalist)

Cilian Murphy, de Peaky Blinders, anunció a Adrien Brody, que besó a su esposa antes de subir al escenario. El actor habló del amor que recibió, de lo afortunado que se siente y de su amor por la actuación. “No importa dónde estás, lo que has alcanzado, todo se puede ir. Y lo que hace esta noche más especial es que me he dado cuenta de eso y de que puedo seguir haciendo el trabajo que amo”, aseguró