Milei, sobre la publicación de The New York Times por el criptogate: “Son chimentos de peluquería”

Milei reconoció que le habían acercado la propuesta para financiar a las pymes a través de la cripto $LIBRA. “Cuando se generó la mínima sospecha aclaré que no me habían hackeado la cuenta y bajé el tuit. Me pareció bien un proyecto para fondear empresas argentinas”, explicó y añadió: “Todos los que entraron ahí, entraron voluntariamente. Nadie les puso una pistola en la cabeza”. Luego, arremetió contra The New York Times: “Son un medio muy anti Trump”.