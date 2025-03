Dólar: crece la intervención sobre la brecha y ya se llevó todas las divisas del saldo comercial

Dólar: crece la intervención sobre la brecha

El equipo económico intenta que las expectativas no se desanclen del todo. Para sostener el ritmo de compras del BCRA en el mercado oficial, decidió flexibilizar parcialmente el acceso al crédito en dólares para no exportadores (una medida cuestionada, como contó Ámbito) y estimula el “carry trade”. También necesita que no se expanda la brecha y, por eso, incrementa su intervención directa sobre los dólares financieros.