A cincuenta años del Operativo Independencia

Los uniformados delimitaron un «teatro de operaciones» en la llamada «lucha contra la subversión» que abarcó un área del sudoeste provincial e incluyó a la capital, San Miguel de Tucumán. El Puesto de Comando Táctico de Avanzada funcionaba en la ex Jefatura de Policía de la ciudad de Famaillá y, luego de la llegada de Bussi, se trasladó al ex Ingenio Nueva Baviera. Una de las principales Bases Militares –el Comando Operativo- estaba emplazada en el ex ingenio de Santa Lucía y se crearon una serie de Fuerzas de Tareas que se desplegaron en todo el territorio.