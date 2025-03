Inquietud por las reservas del Banco Central

En detalle: consumo fuera de la Argentina

Por viajes, pasajes y otros pagos con tarjeta se fueron un neto U$S 1.112 millones (U$S 1.486 millones menos ingresos por U$S 374 millones de extranjeros), fletes y seguros U$S 169 millones y otros servicios U$S 168 millones. La cuenta de viajes, pasajes y pagos de tarjeta ya había representado U$S 8.496 millones el año pasado. La salida de divisas habría sido mucho mayor si no fuese porque alrededor de un 70% de los egresos por viajes, pasajes y otros pagos con tarjeta son directamente cancelados por los clientes con fondos propios en moneda extranjera, para ahorrarse el pago de impuestos vigentes por el cepo. Esto reduce el impacto deficitario de estos consumos en el mercado de cambios y en las reservas internacionales.