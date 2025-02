Carlota Beltrame: potentes obras, discursos políticos y conceptuales

- Por supuesto que me siento, por un lado, muy halagada que me comparen con algunos artistas del CAyC, pero por el otro lado no me siento tan cerca como ella de algún modo lo expresa. Sin embargo, creo entender por qué parece así, ya que claramente soy una artista conceptual. Y Buenos Aires es una escena en donde la mayor parte de los artistas, sobre todo de las últimas generaciones, no ponen su peso en el concepto, sino en la experiencia pragmática de hacer pintura, de experimentar con las disciplinas y llevarlas a bordes disciplinares. Y a veces, tanto la escultura, la instalación, la propia pintura por supuesto, y a veces, no siempre son capaces, o tienen interés en definir conceptualmente sus propios procesos creativos y sus intereses. Y que encima es lo político ¿no?.