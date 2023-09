Salón Nacional: Carlota Beltrame se ganó el gran Premio a la Trayectoria

- No para nada. Hoy siento que puedo dedicarme de lleno a mi propia obra. Durante años fui una “artista-etc”, esa categoría de la que habla el brasileño Ricardo Basbaum y que, habiendo pertenecido a una escena incompleta y en transición como la nuestra, me empujó a construir conexiones entre el arte y mi vida. Quiero decir que tuve que ser profesora, curadora, investigadora, gestora cultural y una larga lista de etcéteras, de tal suerte que en medio de esta variopinta multiplicidad de roles, llegué a ser amiga de mis alumnos, aprender de ellos, curar muestras de los que se convertían en artistas verdaderamente admirados por mí y que me superaban por mucho, defender intereses comunes, estudiar, teorizar y escribir sobre sus procesos, arriesgar relatos posibles sobre el devenir de nuestro arte… y equivocarme mucho por supuesto. Todo esto me hizo crecer muchísimo y espero también haber aportado en algo a un mayor compromiso con lo contemporáneo por parte de nuestra escena artística. Sin embargo, no tomo este Premio a la Trayectoria como una jubilación, sino como una oportunidad de profundizar en mi propio trabajo. Creo que ha llegado la hora de abrazar ese desafío por tiempo completo.