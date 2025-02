¿Cómo cocinar la acelga para aprovechar sus beneficios?: el truco para hacerla deliciosa

Las variedades de acelga coloreadas conservan mejor sus pigmentos si se cocinan aparte del resto de ingredientes y se mezclan, en el último momento, una vez cocidas. Podemos cocerlas con el agua que les queda después de lavarlas, sobre todo si vamos a preparar grandes cantidades. Así no perderán tanto color y, además, aprovecharemos mejor su sabor, ya que no se escapará con el agua de cocción. Para ello es necesario cocinarlas en una cazuela de fondo grueso, a fuego lento y con una tapadera que cierre bien, para que no se vayan los vapores.