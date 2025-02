Viajaron a Buenos Aires pero no pudieron asistir

En las primeras filas del auditorio había una silla reservada con el nombre de la intendenta Ana Paula Quiles, de Bella Vista. Sin embargo, la jefa municipal no concurrió al evento. El entorno de la esposa del ex intendente Sebastián Salazar hizo saber que faltó porque no se sentía bien, según explicaron integrantes del equipo organizador del evento. Se dejó saber que viajó a Buenos Aires acompañada por algunos ediles, pero los organizadores señalaron tampoco participaron del meeting.