"Oro negro": el desconocido superalimento que aporta cuatro veces más vitamina C que las naranjas

Entre las frutas cargadas de vitamina C, los cítricos como la naranja, el limón o el kiwi son los predilectos. Pero existe una variedad que destaca no solo porque supera cuatro veces el contenido de las otras frutas, si no porque además aporta una incontable cantidad de nutrientes. Se trata de un desconocido fruto del bosque llamado cassis o grosella negra.