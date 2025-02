VIDEO. Juicio político: “Yo no tengo las manos llenas de sangre”, lanzó la jueza Ballesteros

Contra el MPF

“Yo no tengo las manos llenas de sangre. No sé si el fiscal López Bustos puede decir lo mismo. No sé si el fiscal Zapata puede decir lo mismo, porque esta desidia de causas que no se tramitan también pasa en el Ministerio Público Fiscal”, continuó Ballesteros. Citó el caso de Rocío, la niña de cuatro años asesinada en julio de 2021 en Lules. Dijo que la madre presentó una denuncia en marzo de que la nena había sido secuestrada por la madrina, hoy condenada. “Tres meses durmieron entre Zapata y López Bustos la causa. ¿Y quién fue el fiscal que investigó la muerte de la niña? López Bustos. Él investigó su propia responsabilidad. Yo puedo tener un tono irónico, un poco alto, pero no tengo las manos llenas de sangre”, lanzó.