Carolina Ballesteros: "Mi destitución tiene un nombre y apellido y se llama Edmundo Jesús Jiménez"

"Yo era tan maltratadora y todos querían ser mi funcionario y de hecho lo fueron. ¿Si estás con una persona maltratadora va a estar con esa persona?, el gran problema que tenía el juzgado era el atraso de causa, pero no tuve acompañamiento porque no hay cultura de trabajo. Ustedes escucharon que los episodios de maltrato era porque a uno se asignaba una letra y ese es el maltrato; entonces muchas cuestiones que no están acreditadas", aseveró.